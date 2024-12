Giulio Menegali Zelli Iacobuzi, esponente di Fratelli d’Italia, nei giorni scorsi si è trovato a ricoprire contemporaneamente tre incarichi a vari livelli amministrativi: assessore pluri-delegato al Comune di Vetralla, consigliere provinciale e consigliere regionale.

In quest’ultimo ruolo è stato proclamato lo scorso 3 aprile quando è subentrato a Valentina Paterna - consigliera regionale di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Agricoltura in Regione - scomparsa prematuramente a cui Zelli, lunedì durante il consiglio provinciale a Palazzo Gentili, con voce emozionata ha rivolto un commosso omaggio.

Dichiarandosi «pronto per il consiglio regionale e con le batterie cariche», l’esponente meloniano ha affermato che «è necessario che sia così per ricordare e per onorare la memoria di Valentina che ha messo tutta se stessa in questo impegno. Io voglio fare altrettanto ed essere all'altezza di quello che è stata lei».

Sulle varie cariche amministrative, che si troverebbe a dover gestire pressoché in simultanea, tiene a chiarire che ha già preso una decisione.

«Mentre per quanto riguarda l’incarico assessorile al Comune di Vetralla devo necessariamente lasciare, è un obbligo di legge e lo sto facendo in queste ore, per ciò che concerne l’elezione a consigliere provinciale per una forma di rispetto e per una questione di tempo, che naturalmente verrebbe a mancare, ho deciso di dimettermi e di lasciare il posto al primo in ordine tra i non eletti che è il sindaco di Civita Castellana Luca Giampieri al quale auguro di continuare a fare un buon lavoro in Provincia così come ha fatto negli ultimi due anni».

Con il suo “approdo” in Regione, Menegali Zelli pensa di portare in dote la conoscenza amministrativa maturata «da amministratore di un Comune che, seppur grande per quel che riguarda la nostra provincia, è sicuramente piccolo rispetto alle altre realtà del territorio laziale. Questa, secondo me, è una buona base di partenza sulla quale lavorare per essere più incisivo a livello amministrativo regionale per proporre soluzioni che possono essere a vantaggio delle amministrazioni del nostro territorio».

Menegali Zelli ha quindi descritto l’atmosfera percepita il giorno della sua proclamazione alla Pisana.

«Ho trovato un consiglio regionale molto operativo e dalle prime battute ho visto persone di una certa capacità amministrativa. Sicuramente per quanto mi riguarda ci sarà da correre per recuperare il gap, inevitabile essendo io di fresca proclamazione, rispetto ai consiglieri che già siedono alla Pisana da un anno e che conoscono dinamiche che io ancora devo apprendere. Però sono abbastanza caparbio e ho molta buona volontà per recuperare quello che per me è un tempo perduto».

L’esponente di Fratelli d’Italia arriva in Regione in un momento particolarmente propizio per l’amministrazione guidata da Francesco Rocca che può vantare il giudizio positivo espresso da Moody’s.

«Un riconoscimento che è stato sicuramente una cartina al tornasole per il buon lavoro che il presidente Rocca, tutta la sua giunta e il consiglio regionale hanno svolto fino adesso. Un giudizio che rende appetibile la nostra regione a investitori esterni, sicuramente è una condizione che ci onora e ci sprona ad andare avanti e a fare ancora meglio» conclude Giulio Menegali Zelli Iacobuzi.