VITORCHIANO - Importanti delibere propedeutiche al bilancio di previsione 2026-2028 approvate dal consiglio comunale di Vitorchiano, nel corso della seduta numero 58 svoltasi il 23 dicembre 2025. In particolare, sono state mantenute le medesime aliquote IMU (Imposta municipale unica, istituita per legge nel 2021) dello scorso anno ed è stato esaminato e dato il via libera alla nota di aggiornamento al DUP (Documento unico di programmazione). «Si tratta dell'atto che pianifica l'azione amministrativa - spiega l'assessore al bilancio Ester Ielmoni - individuando i programmi da realizzare e gli obiettivi da perseguire, tenendo sempre presenti le reali esigenze dei cittadini e, soprattutto, le risorse disponibili. Se il programma di mandato dell'amministrazione rappresenta il punto di partenza, il DUP ne costituisce il naturale sviluppo». «Al centro del DUP - ricorda l’assessore ai lavori pubblici Federico Cruciani - le opere pubbliche, con particolare riferimento agli edifici scolastici, agli immobili comunali, alle infrastrutture, alle asfaltature e agli impianti sportivi».

«La nota di aggiornamento al DUP è un atto politico rilevante - prosegue ancora Ielmoni - perché definisce con chiarezza le priorità che il nostro Comune intende realizzare. È un documento che parla di cura del patrimonio pubblico, attenzione alle nuove generazioni, sicurezza e qualità degli spazi urbani, coesione sociale e rispetto delle risorse della comunità». Tra gli altri punti all'ordine del giorno discussi e deliberati nell'ambito del bilancio di previsione, la conferma delle quote di partecipazione del Comune di Vitorchiano in Asmel ed Esco Tuscia, sebbene sotto soglia, per le quali non sono avvenute variazioni; la determinazione dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali nel 2026, che conferma l'importo minimo previsto per legge; l'approvazione del programma degli incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Con la successiva approvazione del bilancio di previsione, si darà il via ad una molteplicità di azioni amministrative, scegliendo con responsabilità e investendo sul territorio con una visione concreta e a lungo termine.

