CIVITAVECCHIA – Il Partito Democratico di Civitavecchia affronta il tema dell’eventuale adesione al Consorzio Industriale del Lazio, come sollecitato recentemente anche dalla consigliera regionale di Italia Viva Marietta Tidei, con un principio chiaro: «Non esiste alcuna adesione utile se essa riduce la capacità di scelta della città sul proprio futuro industriale».

Il Pd ricorda come «Civitavecchia viene da una lunga stagione di decisioni imposte:il biodigestore, l’ipotesi della centrale a riserva fredda che vincola ogni altro sviluppo industriale, oggi perfino un porto privato che danneggia il nostro porto pubblico.Una città - spiegano dal circolo cittadino - che ha già pagato abbastanza. Per questo la nostra posizione è semplice e trasparente. La partecipazione ad enti sovracomunali può essere accettabile solo se rafforza l’autonomia del Comune, se aumenta la capacità di attrazione di imprese coerenti con una traiettoria realmente green, se consente a Civitavecchia di scegliere in modo pieno quali industrie accogliere e quali escludere. Dalla lettura dello statuto del Consorzio, in particolare degli articoli 2 e 7 che attribuiscono al Consorzio la pianificazione delle aree industriali e all’Assemblea dei soci l’approvazione del relativo Piano regolatore, ci sembra di capire che l’adesione comporti, nei fatti, una condivisione delle scelte strategiche sulle aree e sugli indirizzi di sviluppo industriale.Ed è proprio per questo che Civitavecchia non può accettare alcun percorso che riduca, anche solo indirettamente, la piena autonomia decisionale del Comune sul proprio futuro produttivo. Se l’adesione dovesse tradursi nella possibilità per un altro soggetto di incidere sulle scelte industriali della città,se dovesse aprire la strada a nuove forme di industrializzazione fondate su combustione, emissioni o processi inquinanti,allora diciamo con chiarezza: non possiamo, non dobbiamo, non vogliamo. Civitavecchia ha scelto di cambiare rotta. Nessuna nuova combustione. Nessuna nuova emissione. Nessuna nuova industria imposta. Il futuro industriale della città - hannoc oncluso i dem - può essere costruito solo nel rispetto di un principio non negoziabile: Civitavecchia non delega il proprio futuro».

