Un evento M5S “anti-Vannacci”. L’iniziativa si terrà il 22 settembre dopo la due giorni organizzata a Viterbo dal comitato “Noi con Vannacci” in calendario per il 19 e 20 settembre al bullicame. “Considerati il periodo storico-politico e gli eventi attuali - scrive Massimo Erbetti - abbiamo sentito la forte necessità di organizzare un evento per i diritti civili e #LGBT+, rivolto sia all’interno della comunità lgbt+ che al MoVimento 5 Stelle. La location individuata, nella città di Viterbo, non è stata una scelta casuale, ma una precisa risposta al montare di una “marea nera”: secondo fonti stampa, nei giorni 19 e 20 settembre, sarebbe in programma l’ennesima kermesse politica omofoba e razzista proprio nel capoluogo viterbese e la preoccupazione della società civile e progressista al riguardo è grande”. Alla manifestazione “Arcobaleniamo di diritti”, che sarà presentata venerdì prossimo, parteciperanno tra gli altri Paola Taverna, vicepresidente vicario M5s, Carolina Morace, europarlamentare, Stefano Patuanelli, capogruppo al Senato, Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera, Alessandra Maiorino, vicecapogruppo al Senato, Gilda Sportiello, parlamentare, Adriano Zuccalà, consigliere regionale M5s Lazio.