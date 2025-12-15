BOLSENA - Il circolo di Fratelli d’Italia Bolsena esprime le proprie congratulazioni al consigliere comunale Francesco Cozza Caposavi Vesmile per la nomina a presidente della commissione Cultura del comune di Bolsena, deliberata dal consiglio comunale nella seduta odierna.

«La scelta di affidare la presidenza della commissione Cultura al consigliere Cozza Caposavi Vesmile – dichiara il commissario Giuseppe Catalini -, va nella direzione di valorizzare competenze ed esperienze che possono risultare utili al lavoro della Commissione, in un ambito strategico per la città come quello culturale». La nomina è avvenuta all’unanimità, con il voto favorevole sia della maggioranza sia della minoranza, a conferma di una volontà condivisa di affidare la guida della Commissione a una figura ritenuta idonea a svolgere il ruolo in modo equilibrato e responsabile, pur collocandosi nei banchi dell’opposizione.

Il consigliere Cozza Caposavi Vesmile svolge attività professionale e accademica, ricopre incarichi in ambito culturale ed è impegnato in iniziative di valorizzazione del patrimonio e del territorio. Fratelli d’Italia Bolsena formula infine gli auguri di buon lavoro al consigliere Francesco Cozza Caposavi Vesmile per l’incarico assunto, alle altre commissioni costituite sempre nell’ottica di uno spirito di collaborazione.

