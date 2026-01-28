SANTA MARINELLA – Il Consiglio comunale dei Giovani di Santa Marinella ribadisce con fermezza la propria natura consultiva e apartitica, prendendo le distanze da qualsiasi forma di schieramento politico. L’organismo, nato per rappresentare le istanze, i bisogni e le aspirazioni dei cittadini tra i 14 e i 26 anni, sottolinea come un eventuale sostegno a coalizioni o a singoli candidati rischierebbe di snaturarne la funzione, trasformando uno spazio di confronto libero in uno strumento di propaganda elettorale. I consiglieri Valerio Delle Donne e Tiziano Gallotta invitano tutti i candidati a non coinvolgere in modo strumentale i giovani nelle dinamiche di lista, ricordando che il CCG non è un serbatoio di voti ma un laboratorio di idee aperto a tutta la comunità. Riaffermano così l’autonomia e l’indipendenza politica del Consiglio, sottolineando l’importanza di un dialogo serio e responsabile con le nuove generazioni.