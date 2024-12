A Guidonia Fratelli d’Italia entra in maggioranza. Ad annunciarlo il presidente della federazione della provincia di Roma, il senatore Marco Silvestroni, e il vice, l’onorevole Alessandro Palombi, dopo la riunione dell’esecutivo provinciale del partito che si è svolta oggi a Tivoli, «un momento importante – hanno spiegato – per fare il punto sulla situazione politica e sulle strategie future del nostro partito».

Durante l’incontro, oltre a discutere «di temi cruciali», è arrivata la novità, «importante per il nostro operato a livello locale»: l’ingresso di FdI nella maggioranza a Guidonia, «il comune del Lazio più popoloso dopo Roma e Latina», hanno evidenziato Silvestroni e Palombi.

Una «conquista» che «rappresenta un passo significativo nel nostro impegno a garantire una governance efficace e vicina ai cittadini».

«La presenza di FdI nella maggioranza ci permette di portare avanti le nostre idee e i nostri progetti, contribuendo al progresso e allo sviluppo di Guidonia».

Durante l’incontro di oggi emersa anche la «ferma volontà» del partito di «unire le forze del centrodestra in vista delle prossime elezioni comunali ad Anzio e Nettuno».

«Riteniamo sia fondamentale presentarsi uniti e coesi, con un centrodestra unito, superando le divisioni e collaborando per il bene delle nostre città – hanno aggiunto ancora Silvestroni e Palombi – La nostra priorità è lavorare insieme per offrire ai cittadini un’alternativa credibile e forte, capace di affrontare le sfide che ci attendono. Concludiamo sottolineando che il nostro impegno è orientato a garantire un futuro migliore per il nostro territorio. Siamo pronti a lavorare con dedizione e passione, forti dei nostri valori e della nostra visione politica».