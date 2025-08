Stefano Bigiotti, sindaco di Valentano, è stato nominato commissario della Comunità montana Alta Tuscia Laziale dal governatore del Lazio, Francesco Rocca. Ad esprimere soddisfazione i consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli. «Un amministratore serio, competente, che conosce molto bene il territorio e possiede quindi tutti i requisiti richiesti per gestire nel migliore dei modi la fase di riordino dell'ente, restituendo alla Comunità Montana dell'area nord della provincia di Viterbo un ruolo di primissimo piano e centrale nelle politiche di salvaguardia e rilancio del comprensorio». Anche il deputato Mauro Rotelli è intervenuto per esprimere soddisfazione. «Bigiotti è un amministratore serio, preparato, con una profonda conoscenza del territorio e delle sue dinamiche sociali ed economiche. La sua nomina rappresenta una garanzia per una gestione lucida ed efficace in questa delicata fase di riordino dell’ente. Sono certo che, sotto la sua guida, la Comunità Montana Alta Tuscia saprà ritrovare un ruolo centrale nelle politiche di valorizzazione dell’area nord della provincia di Viterbo, diventando motore di progettualità concrete e di sviluppo sostenibile per le comunità locali. A Stefano Bigiotti il mio augurio di buon lavoro e la piena disponibilità a collaborare, con la volontà comune di offrire risposte serie e durature alle esigenze del territorio. Un ringraziamento, infine, ai nostri rappresentanti in Regione, Daniele Sabatini e Giulio Zelli, per la costante attenzione riservata alla Tuscia», ha concluso Rotelli.

