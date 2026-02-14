CIVITAVECCHIA – Sul caso del liceo Guglielmotti è intervenuto il capogruppo di Forza Italia Luca Grossi, sollecitando un intervento dell’assessore all’Istruzione Stefania Tinti. «È notizia di questi giorni che, nonostante lo sforzo dei dirigenti scolastici, moltissimi ragazzi che hanno scelto l’indirizzo di Scienze Umane per il prossimo anno non potranno iscriversi a causa della mancanza di aule. Si tratta di quasi 100 famiglie civitavecchiesi – ha sottolineato Grossi – una situazione già verificatasi in passato e che era stata risolta grazie alla collaborazione con altri istituti del territorio, che avevano messo a disposizione spazi. Quest’anno, però, questa collaborazione non sta avvenendo. Chiediamo pertanto all’assessore alla scuola Tinti di intervenire con urgenza – ha concluso il capogruppo intercedendo anche presso la Città Metropolitana di Roma Capitale e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, per trovare una soluzione concreta. Non si tratta solo di aule, ma del futuro di tanti ragazzi del territorio. Lasciare questi studenti senza risposta significa spezzare sogni, ambizioni e percorsi di crescita».