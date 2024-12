«Grazie allo straordinario impegno di Fratelli d'Italia nelle due camere del Parlamento, si concretizzano i benefici per numerosi comuni della provincia di Roma». Si dice soddisfatto il senatore Marco Silvestroni per l'ottimo lavoro di squadra di FdI che ha permesso nella manovra di bilancio di migliorare le infrastrutture e valorizzare il patrimonio storico e urbano nei territori della provincia di Roma con oltre 10 milioni di euro.

«Fondi significativi che contribuiranno al miglioramento delle infrastrutture e alla valorizzazione del patrimonio storico e urbano dei nostri borghi e comuni», ha aggiunto il senatore Silvestroni, Presidente di Fratelli d'Italia della Provincia di Roma. «Tra i comuni che nel prossimo triennio beneficeranno di oltre 10 milioni di euro, c'è il Comune di Guidonia Montecelio a cui sarà destinato di un contributo di 800.000 euro per la viabilità urbana. Per il Comune di Tivoli, è previsto un finanziamento di 1 milione di euro destinato a un ambizioso progetto di rigenerazione urbana, con particolare attenzione al recupero e alla valorizzazione del centro storico della città. Formello potrà affrontare opere di rigenerazione urbana e la realizzazione di un auditorium. Nei castelli Romani il comune di Lanuvio potrà affrontare parte della riqualificazione urbana e l’ampliamento della mobilità. Trecentomila euro nel triennio anche all’Accademia Vivarium Novum di Frascati, eccellenza internazionale nelle arti umanistiche. Un contributo per il comune di Pomezia per migliorare gli impianti sportivi comunali. Dall'altro versante della provincia, Cave riceverà un contributo per il completamento dei plessi scolastici. E ancora il comune di Gallicano nel Lazio potrà affrontare opere infrastrutturali di collegamento stradale così anche il borgo di Gorga e il comune di Mentana. Nella Valle dell'Aniene sono in arrivo 200.000 euro per l’anno 2026 al comune di Bellegra per messa in sicurezza delle aree esterne degli istituti scolastici, il comune di Affile otterrà fondi per l’efficientamento dell’impianto termici comunali così come 500.000 euro per l’anno 2025 per il comune di Poli per il miglioramento del plesso scolastico. Per la sicurezza stradale il borgo di San Polo dei Cavalieri riceverà 200 Mila euro. La Sabina Romana beneficerà di 600.000 euro per l’anno 2025 e potrà riqualificare il centro sportivo inclusivo a Palombara. Lo Stato è tornato ad essere protagonista e questi investimenti a favore dei comuni della Provincia di Roma da parte del Governo Centrale sono la testimonianza che serve rimodulare completamente le prerogative e le competenze della città Metropolitana di Roma Capitale e rieleggere a suffragio universale, Sindaco e consiglieri, cancellando la legge Delrio».