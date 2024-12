CIVITAVECCHIA – Il candidato sindaco del centrodestra Massimiliano Grasso ringrazia tutti coloro che, in questi giorni, stanno sostenendo la squadra in vista dell’imminente turno di ballottaggio. «Consentitemi di prendermi un momento in questa concitata fase finale della campagna elettorale – ha spiegato – a nome del centrodestra, mai così largo come in questa occasione, ringrazio tutti quelli, a partire dagli amici di Forza Italia e Noi Moderati, che legittimamente e con determinazione hanno presentato la loro proposta e ora in vista del ballottaggio hanno deciso con consapevolezza, entusiasmo e senso di responsabilità verso la città, di ritrovarsi sotto la bandiera del coraggio e dello sviluppo. A nome mio personale – ha concluso – verso tanti amici con cui ho percorso tratti importanti della mia vita politica e che ritrovo per affrontare un viaggio ancora più entusiasmante».