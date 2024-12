CIVITAVECCHIA – «Stiamo lavorando sul piano della concretezza e dell'ascolto e sono sicuro che Massimiliano Grasso, che è una persona seria prima di ogni cosa, saprà replicare questa capacità di ascolto di cui Civitavecchia ha bisogno».

Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, ieri sera a Civitavecchia, nel quartiere di San Liborio, a supporto del candidato sindaco del centrodestra Massimiliano Grasso. Un momento importante per fare il punto su quanto la Pisana ha fatto per Civitavecchia in poco più di un anno di lavoro e per incontrare i residenti che hanno risposto in massa riempiendo gli spalti del campetto di Calcio a 5 di via Cerruti. Diverse le persone affacciate ai balconi per ascoltare le parole degli intervenuti, sicuramente un evento inusuale perché, come ha ricordato il consigliere regionale Emanuela Mari «non ricordo, a memoria, che un presidente della Regione sia mai venuto a San Liborio». Una presenza importante per un quartiere che, negli anni, ha vissuto della malattie che affligge gran parte delle periferie: l'abbandono.

Presente anche il consigliere regionale Luciano Crea che ha detto: «La squadra c'è, siamo tutti al fianco di Massimiliano Grasso».

Il vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli ha aggiunto: «Non potevo mancare, per me è più che una campagna elettorale io mi sento una di voi, una cittadina che fortissimamente crede in questo progetto di cambiamento e rinnovamento e avete una squadra fortissima. Una squadra molto rinnovata, nuove energie, competenze, idee e progetti. Avete il miglior candidato sindaco possibile. Conosco Massimiliano da 15 anni, conosco la sua competenza, conosco la sua perseveranza, la sua onestà, la sua forza e la sua visione perché Grasso non è qui soltanto per fare il sindaco ma per proporre una visione e una rivoluzione per Civitavecchia. Civitavecchia nei prossimi anni sarà protagonista in Europa, un progetto incredibile».

Ma il protagonista della serata è stato sicuramente il candidato Grasso che ha ringraziato il governatore Rocca per la sua visita: «Non a caso – ha detto - abbiamo scelto di venire qui a San Liborio, oggi il quartiere più popoloso di Civitavecchia dove per la prima volta viene un presidente della Regione che abbiamo voluto portare qui, per far toccare con mano quella filiera così importante di cui stiamo parlando incessantemente perché riteniamo sia fondamentale comprendere l'importanza che Civitavecchia non perda il treno dello sviluppo che parte dal Governo di Giorgia Meloni fino alla Regione Lazio di Francesco Rocca e a quello che sarà il comune di Civitavecchia che ci auguriamo sia amministrato dalla nostra squadra dello sviluppo. Una filiera che è importantissimo mantenere per poter realizzare i nostri progetti di sviluppo perché quella che ci attende domenica e lunedì prossimo non è soltanto una scelta tra due candidati a sindaco. In campo c'è un referendum, possiamo dire. Da una parte c'è una visione di città che guarda al futuro, allo sviluppo, alle prospettive da lasciare a chi verrà dopo di noi, ai nostri giovani e figli. Dall'altra c'è quella che è venuta alla luce nei giorni scorsi: una grande ammucchiata per le poltrone, una grande alleanza che porterebbe Civitavecchia all'oblio e all'isolamento. Noi siamo convinti – ha concluso - che la nostra città saprà scegliere l'idea giusta, di un futuro fatto di sviluppo, creazione di posti di lavoro e risposte che riguardino le questioni del quotidiano e i grandi progetti. Abbiamo preso un impegno per far sì che nessuno dei nostri ragazzi debba andar via da Civitavecchia per trovare posti di lavoro, per far sì che ciascuno dei nostri giovani possa rimanere nella nostra città per realizzare qui i propri sogni. Vincerà l'idea di futuro di questa città contro l'idea invece e l'alleanza del declino che non porterà da nessuna parte».

Il presidente Rocca ha preso la parola e, rivolgendosi a Grasso, ha detto: «Stai facendo una campagna elettorale straordinaria, saremo al tuo fianco ti voglio vedere vittorioso e venire a festeggiare insieme a te nei prossimi giorni». Il governatore della Pisana ha poi riassunto quanto la Regione ha messo in campo in poco più di un anno di Governo ricordando: «Dobbiamo rendere conto ai cittadini di quanto promettiamo, ci mettiamo la faccia, ma alcuni impegni presi li abbiamo già mantenuti. Ad esempio, dopo anni, abbiamo finalmente sbloccato la vicenda degli usi civici della Tenuta della Mortelle e, se tanto mi dà tanto, e Pd e M5S adesso si coalizzano contro di te – ha aggiunto guardando Grasso -, come fa la città a votare una coalizione di questo tipo che in dieci anni non ha sbloccato la vicenda e ha tenuto incatenate centinaia di famiglie per avere una risposta».

C'è poi la Radioterapia all'ospedale San Paolo che, finalmente, dopo anni sta vedendo la luce. «È stato da subito un impegno che abbiamo preso e in pochi mesi sarà operativa. Un pronto soccorso che stiamo rinnovando con tutte le attrezzature (sono attualmente in corso lavori di restyling e di acquisto di macchinari per oltre 2,6 milioni di euro di fondi regionali per il giubileo, ndr), sono tanti gli investimenti e in questo periodo in cui si parla tanto di malasanità noi a Civitavecchia abbiamo autorizzato 250 nuove assunzioni che sono già sul tavolo della Direzione» ora avanti con concorsi e stabilizzazioni.

Ma tra gli impegni più importanti c'è sicuramente «quello del rilancio, dello sviluppo, del dare una dignità vera a questo territorio e fare in modo che diventi un veicolo per creare nuove opportunità e posti di lavoro. Abbiamo sbloccato anche la Orte-Civitavecchia con il percorso Magenta»

mentre su San Liborio «150 nuovi appartamenti saranno riqualificati dall'Ater e, con loro, abbiamo fatto un nuovo progetto per riconvertire l'originario progetto del Pnrr (Pinqua, ndr) per fare in modo che vi sia una riqualificazione ma soprattutto consentiremo la riqualificazione dell'area industriale e del porto che sono fondamentali e su quello ci stiamo impegnando tantissimo. Il prossimo passaggio, ora che ho la certezza che la Civitavecchia-Orte si farà, sarà chiedere conto a chi invece di portare le merci a Civitavecchia le porta a Livorno e si devono vergognare coloro che hanno lasciato anni fa questa concessione utilizzata solo parzialmente insieme a tutto il rilancio della logistica».

Nuovo impulso al turismo, abbattimento delle liste di attesa e tanti progetti che «pagheranno. Sono contento – ha concluso Rocca -, è vero la filiera è importante ma quello che conta è la serietà e Massimiliano Grasso è una persona seria prima di ogni cosa, non cadete nella trappola Pd e M5S che ci hanno lasciato senza un piano rifiuti, con la sanità che avete conosciuto, dopo aver vissuto per anni di veti incrociati: sono vittime della loro stessa ideologia. Noi stiamo lavorando sul piano della concretezza e dell'ascolto. Massimiliano nella sua saggezza saprà replicare questa capacità di ascolto di cui Civitavecchia ha bisogno e noi ci impegniamo tutti quanti per il rilancio di questa città».

