BOLSENA - Una platea gremita ha accolto il professor Luigi Di Gregorio che, giovedì pomeriggio all’Hotel Holiday di Bolsena, ha presentato il libro “War Room, attori, strutture e processi della politica in campagna permanente”, un vero e proprio viaggio dietro la politica e dentro le campagne elettorali. Il volume, che è stato accolto con grande interesse nel mondo accademico e politico, analizza infatti in modo dettagliato le strutture e i processi che caratterizzano l’attività politica moderna, con un focus particolare sul ruolo degli attori politici e sulle tecniche di comunicazione adottate nelle moderne strategie elettorali. Di Gregorio, convinto che sia essenziale studiare la politica e, contemporaneamente, immergersi nelle sue dinamiche interne per comprenderla appieno, fonde nel libro ricerche accademiche in comunicazione politica, marketing politico, scienza politica, sociologia, psicologia cognitiva neuroscienze con aneddoti e case studies concreti, tratti dall'esperienza diretta in comitati elettorali, partiti politici e istituzioni a livello sovranazionale, nazionale e locale. All’evento, moderato dal direttore del Secolo d’Italia, Antonio Rapisarda, hanno partecipato il deputato Mauro Rotelli e il consigliere regionale Daniele Sabatini, che hanno dato il loro contributo in veste di protagonisti del panorama politico attuale, sottolineando come la comunicazione politica sia ormai diventata un elemento centrale, ben oltre le campagne elettorali.