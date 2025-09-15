BOLSENA - Un pomeriggio di confronto, idee e partecipazione quello che si è svolto domenica 14 settembre in via Luigi Cardona, dove Fratelli d’Italia ha organizzato un gazebo informativo dedicato ai temi centrali della giustizia e della sicurezza. Dalle 17 alle 19, numerosi cittadini hanno preso parte all’iniziativa promossa dal Circolo locale del partito, guidato da Giuseppe Catalini, dimostrando grande interesse per le proposte politiche di Fratelli d’Italia e per le battaglie in difesa della legalità e dell’ordine pubblico. L’incontro ha rappresentato un’occasione importante per ascoltare le esigenze del territorio, raccogliere segnalazioni e illustrare le riforme strutturali che FdI intende portare avanti nel sistema giudiziario e nel rafforzamento della sicurezza urbana e nazionale. Il gazebo è stato anche un momento di forte entusiasmo per il partito, con numerosi cittadini che hanno scelto di aderire formalmente attraverso il tesseramento, segno tangibile di fiducia e condivisione del progetto politico. Fratelli d’Italia, il coordinatore Catalini e il consigliere FdI, Francesco Cozza Caposavi, ringraziano tutti i cittadini che hanno partecipato con attenzione e spirito costruttivo, confermando che «il radicamento sul territorio e il dialogo diretto restano al centro dell’impegno politico del partito».

