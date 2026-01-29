“L’approvazione del PIAO 2026-2028 del Ministero della Giustizia segna un passaggio fondamentale per il rafforzamento dell’intero comparto pubblico: 9.368 lavoratori a tempo determinato assunti con fondi PNRR saranno stabilizzati. Un risultato importante, frutto di una visione responsabile e lungimirante fortemente voluta dal Governo Meloni e dal ministro Nordio. Si tratta di funzionari formati, che hanno garantito in questi anni un contributo fondamentale all’amministrazione della giustizia, pur in condizioni di precarietà. Oggi viene riconosciuta la loro professionalità, garantendo continuità al servizio pubblico e risposte più efficienti ai cittadini. Colgo l’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento anche al sottosegretario alla Giustizia Delmastro per il lavoro costante svolto al fianco del personale, incluso il Corpo di Polizia Penitenziaria. Più personale qualificato nella PA significa meno ritardi, maggiore attenzione ai territori e un’amministrazione più vicina alle esigenze reali della Nazione”. Così il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera.