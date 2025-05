LADISPOLI - Non si spengono i riflettori sui giardini di viale Europa. Dopo la denuncia dei consiglieri di Ladispoli Attiva, pronti a portare la questione in consiglio comunale per vederci chiaro su quel cantiere ancora aperto nonostante le sollecitazioni del dirigente dell’area competente di palazzo Falcone, ora ad intervenire sulla vicenda è il Partito democratico. Ma per un motivo diverso. A quanto pare infatti, «alcuni giorni fa, mentre un cittadino stava fotografando lo stato di abbandono della parte di giardino di Viale Europa ex-pubblico (da anni dato a privati), due persone che erano nella struttura - scrivono i dem - hanno urlato insulti e una di loro è poi uscita dall'area minacciando fisicamente chi fotografava. Siamo arrivati al punto che non solo non si rispetta da anni il contratto di concessione ma addirittura si minaccia e si cerca di aggredire chi vorrebbe il rispetto della legalità». E il Pd punta il dito anche contro l’amministrazione comunale, in primis «un sindaco che concede a privati spazi e patrimonio pubblico come fossero una sua proprietà e li fa diventare padroni (come per il Teatro Auditorium)».

