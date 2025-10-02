CIVITAVECCHIA – Dopo il montaggio e il successivo smontaggio dei gazebo in piazza XXIV Maggio per il trasferimento provvisorio del mercato, Fratelli d’Italia Civitavecchia attacca l’amministrazione Piendibene. In una nota il partito parla di «ennesima scena tragicomica» e accusa: «Appena inaugurati dall’assessore al Commercio Vincenzo D’Antò e dal consigliere delegato Giancarlo Cangani, i gazebo sono stati spazzati via in poche ore dalle prime raffiche di vento».

Secondo FdI, le coperture sarebbero state «strutture palesemente fragili e inadatte, di tipo “da giardino”, scelte con superficialità e improvvisazione in una città di mare come Civitavecchia, dove le raffiche di tramontana sono frequenti e ben note a tutti». Una decisione che, si legge ancora, «avrebbe potuto avere conseguenze gravissime se i commercianti e i cittadini si fossero già trovati all’interno del cosiddetto “villaggio” improvvisato».

Il partito chiede «con quali criteri siano state adottate queste decisioni, quanto sia costata questa operazione fallimentare e chi pagherà i danni». Per FdI «la responsabilità politica è chiara: l’ennesima prova di dilettantismo e incompetenza di questa amministrazione e, in particolare, dell’assessore D’Antò e del delegato Cangani». Tono polemico anche nel passaggio in cui «si consiglia la lettura della favola dei tre porcellini: sicuramente, se l’avessero conosciuta, avrebbero evitato un errore del genere».

Sul piano istituzionale, Fratelli d’Italia annuncia che, «con il consigliere comunale Giancarlo Frascarelli», ha presentato «un’interrogazione urgente per fare luce su quanto accaduto e far emergere pubblicamente le responsabilità di questo scempio» e chiede «le dimissioni immediate dell’assessore al Commercio Vincenzo D’Antò e del consigliere con delega al mercato Giancarlo Cangani». «Civitavecchia non merita di essere governata con tale pressapochismo: la città, i commercianti e i cittadini hanno diritto a serietà, sicurezza e rispetto», conclude la nota.

