CIVITAVECCHIA – «La decisione della maggioranza di alienare un’altra consistente porzione del patrimonio comunale al Fondo immobiliare rappresenta un atto inaccettabile ed incomprensibile». Così il vicepresidente del Consiglio comunale di Civitavecchia, Giancarlo Frascarelli (FdI). «Il patrimonio pubblico appartiene ai cittadini e non può essere svenduto con leggerezza – afferma Frascarelli – l’assegnazione al Fondo immobiliare appare opaca e inspiegabile: la gestione dello stesso è avvolta da zone d’ombra e da scarsa trasparenza. Il Fondo opera da dodici anni ed, oltre ai milioni di euro spesi, non si vede alcuna opera pubblica e nemmeno un semplice beneficio per i cittadini».

Frascarelli denuncia il rischio concreto che, affidando l’intera città ai privati «come sta facendo l’amministrazione Piendibene, si curino esclusivamente interessi privati, a danno dei cittadini. Non è difficile prevedere che, tra tre anni, alla fine di questa fase e di questa sciagurata azione dell’amministrazione (se mai durerà tanto), invece dei 25 milioni destinati alle opere pubbliche, la città non troverà più nulla, perché mega-consulenti e manager improvvisati si saranno spartiti tutto in incarichi, consulenze e rimborsi». La Ficoncella rappresenta un’ulteriore ferita: «Un bene che appartiene ai civitavecchiesi da secoli viene consegnato a un Fondo che difficilmente lo gestirà nell’interesse pubblico. Se questa è la sinistra, è evidente che ha perso ogni contatto con i cittadini». Frascarelli conclude con un appello alla responsabilità: «Chiediamo che si fermi questo processo di svendita e si tuteli davvero il patrimonio della nostra città. Civitavecchia non può essere sacrificata sull’altare degli interessi privati. Mi impegno a battermi, insieme a tutti quelli che vorranno esserci, per evitare che il patrimonio della Città venga svenduto ai privati dalle forze...di sinistra».