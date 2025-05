CIVITAVECCHIA – “Purtroppo devo segnalarvi che la Braccianese Claudia è di nuovo una trappola mortale. Stavolta per l'erba alta ai lati della strada che impedisce a chi deve immettersi di vedere se arriva qualcuno. Ci stiamo facendo il segno della croce almeno 10 volte al giorno. Ma non è detto che ci ascolti proprio sempre sempre”.

La segnalazione, via social, di un cittadino è rivolta in modo particolare ai consiglieri Lucia Aprea, Giancarlo de Gennaro, Ismaele De Crescenzo e all’assessore Enzo D’Antò, taggati nel post in cui viene denunciato lo stato di abbandono, degrado e pericolosità della strada. E non di un tratto in particolare, ma dell’intera arteria, con insidie dietro ogni curva. E non è la prima volta che viene alzata la voce. Dovrebbero saperlo gli stessi amministratori locali, che nel commentare il post hanno ricordato come la competenza della strada sia della Città metropolitana.

Proprio il consigliere metropolitano di Fratelli d’Italia Giancarlo Frascarelli, da sempre attento a questa tematica, è nuovamente intervenuto, richiamando la responsabilità del sindaco metropolitano Roberto Gualtieri. Lo aveva già fatto la scorsa settimana, rilanciando l’appello dei sindaci di Tolfa ed Allumiere, per lo stato delle arterie che conducono ai due paesi collinari. Lo ha ribadito oggi: «Il sindaco Gualtieri deve venire in questo territorio, deve rendersi conto delle criticità più volte segnalate, deve ricordarsi che Città metropolitana non è solo ed esclusivamente Roma – ha tuonato Frascarelli – lo invito nuovamente qui, per vedere con i propri occhi quello che viene denunciato e segnalato. È impensabile che non conosca questo territorio e che, in questi anni, non lo abbia mai visitato». Nel frattempo è già pronta un’interrogazione urgente sulla Braccianese Claudia e, promette Frascarelli, non sarà l’ultima rivolta al sindaco Gualtieri, «perché – ha concluso - sulla Braccianese Claudia se ne infischia, ma sulla “monnezza” ci tiene in considerazione: è una vergogna».