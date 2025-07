Fabrizio Purchiaroni eletto segretario comunale di Forza Italia di Viterbo. E gli azzurri abbracciano il civismo. Nella sala conferenze di Unindustria pienone per il congresso azzurro che, con una mozione unica dopo il passo indietro di Giovanni Arena, è riuscito a ritrovare l’unità e a eleggere un candidato unico espressione di tutto il partito provinciale, Fabrizio Purchiaroni. Ci sono tutti tranne Giulio Marini, però presente nel nuovo coordinamento comunale azzurro come membro di diritto. Al tavolo dei relatori, a moderare tutti gli interventi e le procedure, il senatore Francesco Battistoni e, vicino a lui, il capogruppo alla Camera azzurro Paolo Barelli e sindaca Chiara Frontini per portare il saluto dell’amministrazione comunale. Ospiti anche il coordinatore comunale di FdI, Luigi Maria Buzzi, e il coordinatore provinciale della Lega, Andrea Micci.

Al tavolo dei relatori anche il presidente della Provincia e segretario provinciale azzurro, Alessandro Romoli. Clima cordiale e unitario che, da una parte, ha valorizzato la necessità dell’unità del centrodestra rispettando le singole sensibilità ma, dall’altra, Forza Italia, in linea con la volontà del segretario nazionale Antonio Tajani, ha confermato la vicinanza degli azzurri al civismo e alle sue potenzialità per il bene comune.

Con le novità date da Battistoni: «Il prossimo segretario regionale verrà eletto da tutti gli iscritti locali del partito e, ciò, renderà sempre più protagonisti i nostri iscritti».

Nel suo saluto, la sindaca Frontini ha detto che: «c’è stato un cammino di collaborazione istituzionale condiviso con il presidente Romoli che ha testimoniato l’impegno comune che produce risultati concreti, radici nel governo della casa dei comuni che impattano la vita concreta dei cittadini. Penso alla battaglia contro l’ipotesi del Deposito scorie nucleari nella Tuscia, quella di Monterazzano contro i rifiuti a Viterbo, penso alla scuola con il lavoro serio contro il dimensionamento dell’Ic Carmine. E’ stato affermato il principio che la scuola è una comunità e non un foglio di calcolo. Abbiamo detto no al Far West dell’energia alternativa. Guido un mondo civico cui il vostro segretario nazionale ha fatto un’apertura importante».

«La mia presenza - ha detto Buzzi - vuole testimoniare la volontà di FdI di continuare a costruire un centrodestra unito e compatto, distinguere tra chi governa e si oppone, tra un centrodestra coerente e radicato e, dall’altra parte, una deriva confusionaria dell’alternanza democratica».

«Quando leggo il vostro simbolo leggo il nome di Silvio Berlusconi - ha affermato invece Micci - che aveva tante visioni e sogni e uno, in particolare, del centrodestra unito. È arrivato il momento di riprendere quelle parole con quel metodo».

L’onorevole Paolo Barelli ha spiegato che «serve un centrodestra unito che debba sempre trovare l’impegno affinché le differenze dei tre partiti possano trovare convergenze. Faccio i complimenti al sindaco che si trova con i partiti del centrodestra che la incalzano ma anche la sinistra: ha una forza e delle spalle solide. Noi vogliamo ambire a qualcosa di più. Si devono superare gli staccati politici per gli interessi dei cittadini. Andrò con il sindaco a inaugurare la piscina scoperta comunale, lo faccio perché sono presidente della federazione italiana nuoto che regalò il progetto della piscina. Contribuimmo con investimenti e questa amministrazione è impegnata in un rinnovamento e c’è partecipazione non solo partitica. Oggi sono andato anche da suor Francesca a Santa Rosa a pregare: Viterbo è un luogo di cultura e storia».

Fabrizio Purchiaroni, poi eletto coordinatore comunale, ha quindi aperto le procedure elettive e letto la mozione congressuale: «E’ una giornata importante sia per Forza Italia che per Viterbo - ha detto Purchiaroni - momento di partecipazione e confronto. Forza Italia nasce con i principi del popolarismo europeo, occorre rafforzare il ruolo di Forza Italia dentro il centrodestra che non dev’essere uno slogan ma convivere con sensibilità differenti. L’appello al civismo è sempre più attuale, dobbiamo dare ascolto alle buone amministrazioni civiche che governano il territorio. Per Viterbo abbiamo bisogno di politiche di sviluppo che superano gli steccati ideologici. Sostenere chi investe per Viterbo e i giovani. L’ex sindaco Giovanni Arena ha guidato in anni difficili, ha fatto un passo in avanti, non indietro, per Forza Italia e per Viterbo. Abbiamo costruito una squadra vera, coordinamento aperto».

Alessandro Romoli ha fatto il penultimo intervento prima della proclamazione ufficiale e ha ricordato l’importanza di portare avanti le tradizioni politiche fondamento dell’azione di Forza Italia e ringraziato in particolare Giovanni Arena per la sua disponibilità al dialogo. Unica bordata all’amministrazione regionale per i giochi di forza e, sul civismo, ha ricordato la coerenza nel centrodestra: «Questo partito non accetta lezioni di appartenenza al centrodestra che abbiamo creato sdoganando mondi che erano opposti negli ultimi 50 anni”. Sul civismo Romoli ha detto che “dobbiamo aprire a chi condivide i nostri valori: una grande scommessa del nostro segretario nazionale sacrificando anche posizioni precostituite».

Questo tutto il nuovo coordinamento comunale di Viterbo di Forza Italia: Fabrizio Purchiaroni (coord. comunale); membri di diritto: Elpidio Mici e Giulio Marini; responsabile Christian Filoscia (resp.amministrativo); Fabio Magno (resp. Tesoreria); Luigi De Sena (resp. Seniores); Giorgio Garbrecht (resp. Giovani); Arianna Proietti (resp. Donne). Membri del coordinamento: Giovanni Arena, Aldo Bellocchio, Caterina Boccolini, Paola Bugiotti, Carlo Cagnucci, Valerio Cerci, Luca Cristofori, Emanuela Cuboni, Loredana Daidone, Alessia Ercoli, Alberto Guerrini, Maurizio Greco, Benedetto Laezza, Anna Lanzi, Isabella Lotti, Massimiliano Macrì, Carlo Magistri, Veronica Martini, Agostino Massa, Gianmarco Merlani, Emiliano Micci, Marco Milioni, Donatella Pagliaccia, Alessandro Patané, Lorenzo Pellegrini, Arianna Proietti, Alessio Scoponi, Pierluigi Sbandi, Livio Treta, Maria Rosetta Virtuoso.