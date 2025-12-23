CIVITAVECCHIA – «Il futuro della Ficoncella tenga insieme opportunità di sviluppo e rispetto della memoria collettiva». È quanto sostiene Italia Viva, inserendosi nel dibattito nato dall’approvazione della recente delibera di consiglio comunale relativa al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari all’interno del quale, appunto, sarebbe stata inserita anche la Ficoncella e la parte archeologica delle Terme di Traiano.

«In merito al dibattito emerso in questi giorni sul futuro della Ficoncella e sul progetto di valorizzazione dell’area termale, Italia Viva esprime la sua attenzione e interesse verso un tema che tocca da vicino l’identità e la storia della città – hanno sottolineato dal partito – lo sviluppo di un centro termale moderno e strutturato rappresenta senza dubbio un’opportunità importante per Civitavecchia: può contribuire alla crescita economica, alla qualificazione dell’offerta turistica e alla valorizzazione di un patrimonio straordinario, se affrontato con visione e responsabilità. Allo stesso tempo, la Ficoncella è un luogo profondamente radicato nella memoria collettiva dei cittadini. È uno spazio vissuto, riconosciuto e frequentato da generazioni, che ha mantenuto nel tempo una forte dimensione popolare, pubblica e inclusiva. Proprio per questo, ogni ipotesi di sviluppo dovrebbe tenere insieme innovazione e rispetto, evitando che la trasformazione dei servizi finisca per snaturarne la funzione sociale e l’accessibilità, più ampia possibile. Riteniamo quindi fondamentale che il percorso progettuale sappia ascoltare le esigenze della città e accompagnare l’evoluzione dell’offerta termale con un confronto aperto e trasparente, capace di armonizzare valorizzazione, tutela e fruizione pubblica».

In questo quadro, l’auspicio di Italia Viva «è che il dialogo tra istituzioni, comunità e soggetti coinvolti possa portare a soluzioni equilibrate, in grado di rafforzare l’identità della Ficoncella – hanno concluso – senza perderne l’anima, e di costruire un futuro condiviso per uno dei luoghi più significativi del territorio».