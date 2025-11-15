CIVITAVECCHIA – Una delegazione di Fratelli d’Italia in visita ufficiale ieri dal nuovo Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Raffaele Latrofa, per esprimergli personalmente le congratulazioni per la recente nomina e formulare i migliori auguri di buon lavoro.

Alla visita hanno preso parte, insieme al Coordinatore comunale del Partito Paolo Iarlori ed al vice-coordinatore Vincenzo Palombo, l’eurodeputato Francesco Torselli e la consigliera regionale Emanuela Mari, a testimonianza della massima attenzione che Fratelli d’Italia riserva a Civitavecchia e al suo porto, presidio strategico per l’economia del territorio e dell’intero sistema logistico nazionale. Un impegno che il partito porta avanti a tutti i livelli istituzionali, dalla Regione Lazio al Parlamento Europeo.

Fratelli d’Italia Civitavecchia sottolinea come la professionalità e la competenza del Presidente Latrofa, unite al pieno sostegno delle istituzioni, rappresentino la migliore premessa per avviare una nuova stagione di crescita, sviluppo e rilancio per il sistema portuale di Civitavecchia.

«l porto di Civitavecchia è una risorsa fondamentale per il nostro territorio – dichiarano i rappresentanti di Fratelli d’Italia – siamo pronti a collaborare, con responsabilità e visione, affinché il lavoro del nuovo Presidente possa tradursi in risultati concreti e in nuove opportunità per la città e per l’intero comparto portuale».