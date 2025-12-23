ORIOLO ROMANO - Il Circolo Giorgio Almirante di Fratelli d’Italia registra un risultato storico: mai in passato si era raggiunto un numero così elevato di tesserati nel territorio di Oriolo Romano.

«Un dato significativo - spiegano dal Circolo - che testimonia la crescente fiducia dei cittadini nel progetto politico di Fratelli d’Italia e nell’azione di governo del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nonché il radicamento sempre più solido del partito sul territorio oriolese. Il risultato è frutto del lavoro costante, serio e capillare dei Consiglieri comunali, dei rappresentanti territoriali, che negli anni sono diventati un punto di riferimento per numerosi cittadini oriolesi, grazie all’ascolto, alla presenza e all’impegno quotidiano nelle istanze della comunità locale. Questo importante traguardo rappresenta inoltre un segnale estremamente positivo anche in vista delle elezioni comunali del 2027, confermando una partecipazione crescente e una rinnovata fiducia nel futuro amministrativo del nostro paese». «Fratelli d’Italia Oriolo Romano continuerà a operare con responsabilità, coerenza e attenzione al territorio, collaborando con i rappresentanti regionali e nazionali, mettendo al centro come sempre i bisogni dei cittadini e lo sviluppo della comunità, conclude la nota del Circolo meloniano.

