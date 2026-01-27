CIVITAVECCHIA – Fratelli d’Italia Civitavecchia accoglie con grande soddisfazione e orgoglio politico la nomina di Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, a Commissario straordinario del Governo per l’area di Civitavecchia, un incarico che segna un cambio di passo storico per il nostro territorio.

«Dopo anni di scelte sbagliate, rinvii, ambiguità e assenza di una visione strategica, grazie al Governo guidato da Fratelli d’Italia lo Stato torna finalmente a esercitare un ruolo attivo, autorevole e responsabile nella gestione di una delle vertenze industriali più delicate del Paese – spiegano – la nomina del Commissario straordinario rappresenta la volontà politica di non lasciare Civitavecchia al declino, ma di accompagnarla verso una nuova stagione di sviluppo e lavoro. Roberta Angelilli è una figura che incarna competenza, concretezza e spirito di servizio, valori che da sempre contraddistinguono l’azione di Fratelli d’Italia nelle istituzioni.

La sua nomina è una garanzia di serietà e di capacità di governo per un percorso complesso ma non più rinviabile: quello della reindustrializzazione e della riconversione produttiva, nel superamento definitivo della dipendenza dalle centrali termoelettriche.

Fratelli d’Italia Civitavecchia rivendica con forza una linea politica chiara: l’ambiente non si tutela senza lavoro, e il lavoro non si difende senza sviluppo. La transizione industriale deve essere governata, non subita, e deve tradursi in investimenti reali, occupazione stabile, attrazione di nuove imprese e valorizzazione delle infrastrutture strategiche del territorio, a partire dal porto e dal sistema logistico.

Come comunità politica radicata a Civitavecchia, Fratelli d’Italia mette fin da ora a disposizione del Commissario straordinario il proprio contributo di idee, proposte e conoscenza del territorio, in un rapporto leale e costruttivo con il Governo nazionale e la Regione Lazio, per costruire un futuro che restituisca dignità, prospettiva e speranza ai lavoratori e alle famiglie.

Questa nomina non è un atto formale, ma un impegno politico preciso: Civitavecchia non sarà più ostaggio delle incertezze del passato. Con Fratelli d’Italia al governo della Nazione e della Regione, il territorio torna finalmente al centro di una strategia di sviluppo nazionale».