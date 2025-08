CIVITAVECCHIA – Il deputato di Forza Italia Alessandro Battilocchio torna a parlare di transizione energetica e investimenti sul territorio di Civitavecchia. In una nota diffusa ieri, alla vigilia del question time previsto per oggi alle 15 alla Camera dei Deputati, l’onorevole conferma l’impegno per la riconversione dell’area ex ENEL e annuncia un’interrogazione al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sullo stato di avanzamento dei progetti presentati al tavolo interministeriale.

«Ho sottoscritto in Aula, assieme ad altri colleghi di Forza Italia, un ordine del giorno proposto da parlamentari di opposizione – spiega Battilocchio – con l’unico intento di ribadire la necessità di esperire ogni strada utile per mettere in sicurezza il nostro Paese sul fronte energetico, in una particolare contingenza internazionale».

Il parlamentare forzista rivendica il lavoro normativo svolto negli ultimi anni: «Se oggi è stato concretamente avviato un processo di decarbonizzazione delle centrali di Civitavecchia e Brindisi è grazie a una iniziativa parlamentare che ho condotto insieme al collega Mauro D’Attis. Per effetto di tutto ciò, con apposita disposizione normativa contenuta a nostra prima firma in una Legge dello Stato, è attivo, in seno al MIMIT, un tavolo che ha avviato la concreta impostazione di investimenti alternativi al carbone».

I numeri sono quelli già noti: 28 progetti presentati per il territorio di Civitavecchia, per potenziali investimenti «di enorme mole», che – secondo Battilocchio – «potranno ridisegnare il futuro industriale sostenibile del nostro territorio».

Sulla possibilità che le centrali possano rimanere disponibili per esigenze produttive di emergenza, il deputato chiarisce: «Questo non deve certo fermare il percorso di transizione in atto, che invece va sostenuto, anche con ulteriori strumenti e risorse».

«Prosegue in tal senso – aggiunge – come avvenuto in questi ultimi anni, l’interlocuzione con i competenti Ministeri, senza proclami. Non passi indietro, dunque, ma passi in avanti».

Proprio per fare il punto, Battilocchio sarà oggi alla Camera per il question time con il Ministro Urso, insieme al collega D’Attis, per chiedere aggiornamenti sullo stato di analisi dei progetti presentati nell’ambito del tavolo interministeriale sulla transizione post-carbone.

