«L’attuale amministrazione ha fallito e non ha giustificazioni, potendo contare su grandissime risorse messe a disposizione da una filiera istituzionale a tutti i livelli, dalla Regione al Governo, fino al Parlamento europeo», lo ha detto Luigi Maria Buzzi oggi nel corso del congresso comunale di Fratelli d’Italia alle Terme dei Papi, che lo ha portato alla rielezione per acclamazione a coordinatore del Circolo di Viterbo.



«Dobbiamo riappropriarci di una politica sana, forte e rappresentativa, che risponda ai veri bisogni delle persone e capace di portare progresso sul territorio. Il nuovo coordinamento – ha spiegato – avrà come obiettivo principale tornare ad essere centrale nel panorama politico cittadino. Un obiettivo che vogliamo raggiungere attraverso il confronto con le altre forze del Centrodestra».

Un invito raccolto senza esitazioni dai rappresentanti comunali alleati, con cui «c’è un rapporto di dialogo e collaborazione costanti», ha confermato il capogruppo comunale FdI, Laura Allegrini, rivolgendosi a Fabrizio Purchiaroni (FI), Elisa Cepparotti e Andrea Micci (Lega). Nel parterre, presenti anche i “fuoriusciti” dalla giunta Frontini, Marco Bruzziches e Letizia Chiatti.



Durante i lavori, presieduti dalla senatrice Lavinia Mennuni, il coordinatore provinciale, Massimo Giampieri, ha fatto il punto sui congressi svolti finora.

«Su 53 circoli presenti nella Tuscia, ne abbiamo svolti oltre la metà, registrando un entusiasmo e una partecipazione di cui siamo particolarmente orgogliosi. Ci tengo a sottolineare – ha aggiunto Giampieri - che tutte le assemblee si sono svolte in modalità unitaria e nel pieno rispetto delle linee guida del partito, aspetto che dimostra la compattezza e la maturità politica della nostra comunità e rafforza l’unità e la coesione di Fratelli d’Italia in tutta la provincia».



Al tavolo dei relatori anche Luca Mattia Schiada, presidente provinciale di Gioventù Nazionale, che ha ribadito impegno e dedizione nei confronti del partito «per proseguire l’opera di radicamento e organizzazione del movimento giovanile».

Tra gli interventi da annoverare, quelli del deputato Mauro Rotelli, dell’europarlamentare Antonella Sberna e dei consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli, che hanno rimarcato in maniera incisiva la necessità di trarre vantaggio dalla straordinaria congiuntura politico-istituzionale a tutti i livelli per portare a casa risultati a beneficio della città e della provincia di Viterbo.

Tra i numerosi ospiti, nella sala delle Terme dei Papi, il sindaco di Bagnoregio, Luca Profili, e il collega di Valentano, Stefano Bigiotti; il presidente nazionale di Azione Studentesca, Riccardo Ponzio; Giulio Marini e anche esponenti delle principali realtà associative e imprenditoriali cittadine:Tiziana Governatori e Giuseppe Crea di Federlazio, Andrea De Simone e Michael Del Moro di Confartigianato, Vinicio Chiarini di Confagricoltura.

Presente anche il presidente di Ita-Airways, Sandro Pappalardo: «Sono qui come semplice militante e iscritto a Viterbo: questa è la mia casa», ha detto. Un messaggio di saluti è arrivato dalla responsabile organizzativa del Movimento Rocca Presidente, Luisa Ciambella, assente per motivi di salute.

I lavori del congresso sono terminati con la presentazione di tutti i componenti del Circolo, ovvero: Martina Minchella, Ludovico Antimi, Donatella Salvatori, Rosella Spanata, Marco Torromacco, Simone Ubertazzo, Luca Mattia Schiada, Emanuele Fioretti, Marco Morbidelli e Giuliana Aquilani. In chiusura, tante bandiere al vento sulle note dell'Inno di Mameli.