CIVITAVECHCIA – «Mentre la Giunta Gualtieri non risponde, Fratelli d’Italia si fa portavoce dei cittadini per le scuole di Civitavecchia». Lo dice il coordinatore del partito Paolo Iarlori che esprime «piena solidarietà e vicinanza agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Civitavecchia e alle loro famiglie che, anche in questi giorni – ha spiegato – denunciano con forza lo stato di degrado in cui versano i plessi scolastici di competenza della Città Metropolitana presenti sul nostro territorio».

A raccogliere le segnalazioni il consigliere metropolitano Giancarlo Frascarelli che, con una nota ufficiale indirizzata al Sindaco della Città Metropolitana Roberto Gualtieri e al Delegato alla Scuola Daniele Parrucci, «ha sollecitato un intervento urgente per la manutenzione delle aree verdi, degli spazi esterni ed interni degli istituti scolastici di Civitavecchia, oggi in condizioni di colpevole abbandono. Le richieste dei genitori e degli studenti – ha aggiunto Iarlori - non possono restare inascoltate: servono decoro, sicurezza e igiene in tutte le scuole superiori della nostra città. Frascarelli, anche in questa occasione, ha dimostrato grande attenzione e sensibilità, continuando a portare la voce di Civitavecchia in Città Metropolitana. Va sottolineato che, dall’opposizione, oltre a Frascarelli di Fratelli d’Italia, anche il consigliere Antonio Giammusso si è fatto promotore di simili interventi a favore degli studenti, senza però ricevere alcuna risposta concreta dalla maggioranza di sinistra che governa la Città Metropolitana, composta da Pd, M5S e Avs. Ad oggi, come sottolineato anche dagli studenti del Guglielmotti, solo tante promesse ma nessuna risposta concreta dalla maggioranza di sinistra che governa la Città Metropolitana. Fratelli d’Italia continuerà a sostenere studenti, famiglie e personale scolastico in questa battaglia, convinti che Civitavecchia meriti scuole sicure e all’altezza delle aspettative».