CIVITAVECCHIA – «Tanto tuonò che piovve. L’immagine di decine di cadaveri che attendono una sepoltura, stipati nei cimiteri comunali, fa male al cuore di tutti i civitavecchiesi. E tutto ciò accade perché Civitavecchia Servizi Pubblici non ha più il personale sufficiente ad assicurare questi servizi minimi». Così l’ex assessore ai servizi sociali, Deborah Zacchei.

«Dicevamo appena qualche giorno fa che la scelta del sindaco Marco Piendibene di manifestare sotto l’Asl al fianco di dipendenti di ditte che aspettano di essere riassunti sarebbe stata un boomerang. Siamo stati facili profeti – ha aggiunto – gli operai sono mandati via e questo è il risultato: Csp ha risparmiato sui suoi lavoratori più fragili e non c’è nessuno che vada a manifestare né al loro fianco né a quello dei parenti che aspettano di vedere i loro defunti trattati umanamente e con la dignità che le istituzioni serie dovrebbero garantire alle persone in questi delicati momenti della vita. Davvero una pessima figura».