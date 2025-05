«In un momento storico in cui i riflettori nazionali e internazionali sono puntati su Viterbo, città che ha dato i natali al Conclave e protagonista indiscussa della storia papale, l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Chiara Frontini dimostra, ancora una volta, l’incapacità di valorizzare adeguatamente le straordinarie potenzialità di questo patrimonio». Lo dice Marco De Carolis, responsabile dipartimento Turismo FdI del Lazio.

«Mentre le televisioni nazionali e internazionali dedicano ampi servizi alla città - osserva De Carolis - l’amministrazione non ha messo in campo alcuna strategia di promozione e valorizzazione del centro storico e, in particolare, di piazza San Lorenzo, luogo simbolo del Conclave: zero eventi, zero iniziative per coinvolgere cittadini e visitatori in un’occasione irripetibile».

Per De Carolis, «ancor più grave è il fatto che tutto ciò avvenga nell’anno del Giubileo, quando ogni città d’arte dovrebbe saper cogliere con coraggio l’opportunità di rilanciare la propria immagine, attrarre flussi turistici e raccontare con orgoglio la propria identità. A Viterbo, invece, regna l’immobilismo. E un altro treno passa senza fermarsi. Fratelli d’Italia - continua - denuncia con forza questa mancanza di visione e ambizione. È tempo che l’amministrazione Frontini si assuma le proprie responsabilità e lasci spazio a chi ha idee, competenze e una visione chiara per il futuro della città. Viterbo merita un governo cittadino in grado di trasformare il patrimonio storico in opportunità concreta di sviluppo, cultura, turismo e partecipazione».