CERVETERI – Il rito funebre di Daniele Vallenari è stato spostato a data da destinarsi. È stata la sua famiglia a comunicarlo pubblicamente. Era in programma domani a Borgo San Martino. È probabile che ci sia la volontà di celebrare il funerale assieme alla sua fidanzata, Gioia Fioravanti, deceduta ieri pomeriggio sull’Aurelia tra Palo Laziale e Olmetto Monteroni. Tantissimi messaggi in queste ore stanno invadendo le bacheche social dei due e dei loro familiari. Toccante anche il commento del primo cittadino etrusco. «Il destino li aveva fatti incontrare – scrive Elena Gubetti - e il loro amore li aveva uniti profondamente. Un amore così forte che nemmeno la morte è riuscita a spezzare: oggi li immaginiamo ancora insieme, legati per sempre». Una tragedia inspiegabile. «Ancora increduli di fronte alla tragica morte di Daniele – prosegue - restiamo ammutoliti e attoniti alla notizia della drammatica scomparsa di Gioia, una giovane donna che ha perso la vita nell’ennesimo incidente sull’Aurelia. Un dolore immenso per una famiglia già provata dalla perdita di Daniele che adesso non trova pace davanti ad un dolore così profondo. Due stelle brillano ora nel cielo».

