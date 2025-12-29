CIVITAVECCHIA – "Le comunicazioni rese dal Ministro Pichetto Fratin al Consiglio dei Ministri confermano che ci si vuole indirizzare verso il mantenimento nella forma di “riserva fredda” degli impianti Enel di Brindisi e Civitavecchia consentendo di fatto da un lato di salvaguardare il profilo strategico nazionale, garantendo la sicurezza del sistema in un contesto geopolitico incerto, e dall’altro di gestire la fase di transizione industriale post carbone in maniera tale da garantire i posti di lavoro diretti e indiretti oltre che il tessuto imprenditoriale locale".

Lo dicono i deputati di Forza Italia Mauro D'Attis e Alessandro Battilocchio, entrambi di Forza Italia.

"Prendiamo atto quindi di questo percorso che il Governo ha intrapreso e del ruolo che gioca Enel in questo contesto. Constatiamo ancora di più oggi la validità dell’insieme di norme da noi proposte negli anni precedenti che hanno portato alla istituzione dei comitati per la conversione industriale di Brindisi e Civitavecchia, coordinati dal Ministero delle Imprese e del made in Italy e che oggi lavorano parallelamente sulle nuove iniziative industriali che si sono proposte, sulle attività dei commissari straordinari, di cui uno in fase di nomina, e sulla definizione dei rispettivi accordi di programma da stipulare nel 2026. A tal proposito ribadiamo il necessario intervento del Governo proprio nella composizione dell’accordo di programma, dotando di risorse idonee sia Brindisi sia Civitavecchia rispetto al post carbone, come le opere ambientali, e all’avvio delle nuove iniziative industriali, come le misure a sostegno delle imprese e dei lavoratori" la conclusione di D'Attis e Battilocchio.

