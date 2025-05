“Accogliamo con favore le dichiarazioni del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in merito al superamento della Carta nazionale delle aree idonee (Cnai) e alla volontà del Governo di procedere verso soluzioni alternative per la

gestione dei rifiuti radioattivi, come depositi specifici per materiali a bassa intensità.

Una decisione che rappresenta un cambio di passo significativo e che va nella direzione auspicata da tempo dalle amministrazioni locali. La provincia di Viterbo, infatti, era stata pesantemente coinvolta nelle precedenti ipotesi di localizzazione del deposito nazionale, con quasi la metà delle aree idonee individuate proprio nella provincia di Viterbo». Così i sindaci di Fratelli d’Italia Stefano Bigiotti, Luca Profili, Matteo Amori, Roberto Camilli, Teresa Pasquali, Luca Beraldo, Luca Giampieri, Vincenzo Girolami, Giuseppe Cesetti e Simona Fabi.

«Oggi – dicono – si apre invece una nuova fase che tiene in considerazione le istanze delle comunità e la specificità dei territori: in un momento in cui vediamo proliferare comitati e iniziative che spesso strumentalizzano la legittima preoccupazione dei cittadini, il Governo Meloni, che ringraziamo, dimostra ancora una volta di essere vicino alle esigenze delle realtà locali, adottando un approccio responsabile e rispettoso degli equilibri ambientali, sociali ed economici dei nostri territori. Cogliamo, infine, l’occasione per ringraziare tutti i rappresentanti istituzionali di Fratelli d’Italia, dal Governo alla Regione, per l’attenzione costante e l’impegno concreto, che si traduce in un’azione politica responsabile, capace di affrontare le sfide e costruire soluzioni condivise e sostenibili».