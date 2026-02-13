CIVITAVECCHIA – Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia esprime soddisfazione per la decisione del Comune di Civitavecchia di aderire al Consorzio Industriale del Lazio, accogliendo le sollecitazioni e il confronto politico avviato nelle scorse settimane.

Massimiliano Grasso, Giancarlo Frascarelli e Simona Galizia intervengono dopo la notizia arrivata del Pincio della delibera per l’adesione pronta e in approvazione entro la prossima settimana.

«Fin dalla presentazione della nostra mozione – spiegano - abbiamo sostenuto che fosse possibile aderire senza conferimento di aree e senza alcuna cessione di competenze urbanistiche, garantendo al tempo stesso alle imprese locali l’accesso agli strumenti di sostegno previsti contro la deindustrializzazione. Il chiarimento intervenuto in queste ore conferma che le prerogative del Comune restano pienamente tutelate e che l’adesione può rappresentare un’opportunità concreta per il tessuto produttivo cittadino. Quando si superano le contrapposizioni ideologiche e si entra nel merito delle questioni, il risultato è nell’interesse della città».

Secondo il gruppo consiliare FdI «ora l’attenzione deve concentrarsi sull’attuazione: fare in modo che le imprese di Civitavecchia possano realmente accedere ai finanziamenti e che il percorso di reindustrializzazione produca effetti tangibili in termini di investimenti e occupazione. Fratelli d’Italia – concludono – continuerà a vigilare e a lavorare affinché questa scelta si traduca in sviluppo reale per il territorio».

