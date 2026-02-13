CIVITAVECCHIA – In merito alla valutazione dell’adesione del Comune di Civitavecchia al Consorzio Industriale del Lazio, l’amministrazione comunale rende noto che, a seguito delle perplessità rappresentate al Commissario per la reindustrializzazione, onorevole Roberta Angelilli, è stata avviata un’interlocuzione istituzionale diretta con il Presidente del Consorzio, dott. Raffaele Trequattrini.

Il confronto, attivato anche grazie alla mediazione della Commissaria Angelilli, ha consentito di chiarire in modo puntuale le condizioni poste dal Comune, con un esito positivo: le istanze dell’Amministrazione sono state recepite e le motivazioni, legate alla necessità di tutelare le prerogative di pianificazione e gestione urbanistica dell’Ente, sono state comprese.

In particolare, è stato ribadito che l’adesione del Comune non comporterà alcuna cessione o conferimento di aree e non determinerà il trasferimento di competenze: la governance delle scelte urbanistiche e industriali resterà pienamente in capo all’Amministrazione comunale, senza vincoli che compromettano la titolarità del Comune nella definizione del futuro del territorio.

Allo stesso tempo, l’interlocuzione ha evidenziato un elemento di rilievo per il tessuto produttivo locale: l’adesione, nelle forme chiarite, consente alle imprese manifatturiere già insediate sul territorio comunale di accedere ai finanziamenti e agli strumenti di sostegno previsti per il contrasto alla deindustrializzazione, secondo la disciplina e i tempi dei bandi attuativi.

«Abbiamo affrontato la questione con serietà e nel merito – dichiara il Sindaco Marco Piendibene – ponendo come condizione non negoziabile la tutela piena delle prerogative del Comune. Oggi possiamo dire che le criticità sono state superate: nessuna cessione di aree, nessuna rinuncia alla governance e, al tempo stesso, la possibilità di aprire opportunità concrete per le imprese locali attraverso l’accesso ai finanziamenti».

Sulla stessa linea l’assessore all’Urbanistica Enzo D’Antò: «Per noi era fondamentale chiarire, nero su bianco, che non ci sarebbe stato alcun automatismo o compressione delle competenze comunali. La pianificazione urbanistica e la gestione delle destinazioni d’uso restano in capo al Comune: questo è il presidio che tutela l’interesse pubblico e garantisce che ogni scelta di sviluppo sia coerente con la visione della città. Superate queste criticità, l’adesione può diventare uno strumento utile, soprattutto se consente alle imprese del territorio di accedere alle misure di sostegno senza mettere in discussione la governance locale».

Alla luce di questi chiarimenti, l’amministrazione comunale informa che è pronta la delibera di Consiglio per l’adesione del Comune di Civitavecchia al Consorzio Industriale del Lazio. Il provvedimento sarà portato in approvazione entro la fine della prossima settimana.

