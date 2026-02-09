CIVITAVECCHIA – È stata respinta la mozione presentata da Fratelli d’Italia ed illustrata questa mattina dal capogruppo Massimiliano Grasso per far aderire anche Civitavecchia al Consorzio Industriale del Lazio. «Un ente – ha ricordato proprio Grasso – voluto dall’allora presidente della Regione Nicola Zingaretti ed oggi potenziato e rilanciato dall’amministrazione Rocca». Il capogruppo di FdI ha ricordato quelle che sono le opportunità che si aprirebbero per il territorio, a partire dalla possibilità, per le imprese, di accedere a contributi a fondo perduto per un massimo di 300mila euro ognuna. «Come fatto dal comune di Viterbo – ha ricordato – si può aderire anche senza conferire aree».

Da parte sua, il sindaco Marco Piendibene ha evidenziato tutte le perplessità e le criticità che, a suo dire, a oggi non sono state chiarite. Il rischio, a suo dire, è che l’amministrazione non abbia più voce in capitolo anche su scelte che possono essere strategiche. «Siamo rimasti scottati troppe volte – ha spiegato – vorremmo poter decidere se un progetto può essere accolto o meno sul nostro territorio».

Presente in aula anche la consigliera regionale di FdI Emanuela Mari. «Nonostante i nostri consiglieri, Giancarlo Frascarelli e Simona Galizia, oltre al capogruppo Massimiliano Grasso, si siano battuti come leoni, la maggioranza ha bocciato il documento, facendo così perdere ulteriore tempo e soprattutto opportunità alle imprese che potrebbero accedere, grazie a tale adesione, a importanti risorse a fondo perduto per la reindustrializzazione – ha commentato – il Consorzio Industriale del Lazio, senza obblighi di dover conferire terreni, rappresenta uno strumento indispensabile per il tessuto imprenditoriale, che le istituzioni non possono abbandonare proprio nella difficile fase della transizione energetica. Proprio per questo non intendiamo fermarci qui e dunque ho voluto contribuire all’indispensabile operazione di trasparenza con un importante incontro. Lunedì prossimo a Civitavecchia, dopo la mia introduzione e gli interventi dei consiglieri comunali Grasso, Frascarelli e Galizia, avremo la possibilità di ascoltare il commissario del Consorzio Industriale del Lazio Trequattrini e la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, che come noto è stata recentemente nominata commissario per la reindustrializzazione dell’area di Civitavecchia. Sarà l’occasione per fare chiarezza e invito fin d’ora tutti i rappresentanti delle imprese alle ore 17.30 del 16 febbraio all’Hotel San Giorgio di viale Garibaldi».