CIVITAVECCHIA – «La posizione espressa dal sindaco Marco Piendibene nel Consiglio comunale sull’adesione al Consorzio Industriale del Lazio è una posizione responsabile, lungimirante e rispettosa dell’autonomia della città. Civitavecchia non può permettersi scorciatoie». È quanto dichiara Avs in merito alla posizione dell’amministrazione comunale sulla decisione di non voler aderire al Consorzio Industriale del Lazio.

«La nostra storia industriale recente ci insegna quanto siano costose le decisioni prese senza reale potere di indirizzo, senza trasparenza, senza il diritto di dire no quando un progetto non è compatibile con il territorio, l’ambiente e la visione di sviluppo che la comunità si è data – hanno spiegato dal partito – non è in discussione l’idea di sviluppo, né il sostegno alle imprese. È in discussione chi decide. Rivendicare la piena capacità del Comune di applicare le proprie norme tecniche di attuazione, di valutare i singoli progetti, di chiedere modifiche o esprimere un diniego, non è ideologia: è esercizio legittimo di governo. In un contesto in cui le aree individuate per la Zls attendono da oltre un anno il via libera regionale alla trasformazione da agricole a industriali, appare evidente che il tema centrale non sia l’adesione formale a uno strumento, ma la chiarezza sugli indirizzi, sulle aree, sulla tipologia di insediamenti produttivi e sulla compatibilità ambientale. Sulla visione. L’eolico offshore è compatibile con la visione della città, la saturazione dell’attuale area industriale no. Così come non è accettabile l’idea che il Comune possa essere privato del diritto di incidere su progetti che cambiano in modo irreversibile il territorio. Sostenere che l’adesione a un Consorzio sia neutra rispetto alle competenze è una semplificazione che non condividiamo».

Secondo Avs, quindi, «la pianificazione industriale non è una pratica amministrativa: è una scelta politica – hanno concluso - che deve restare in capo alla comunità attraverso i suoi rappresentanti democraticamente eletti».