«Desidero ringraziare il Presidente del Consiglio Comunale Marco Di Gennaro per aver fissato la data del Consiglio Comunale aperto dedicato al tema dello sport, che si terrà giovedì 20 novembre». Ad affermarlo è il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Luca Grossi, che spiega come la richiesta di convocazione sia stata presentata da lui stesso come primo firmatario, insieme ai colleghi consiglieri di opposizione, con l’obiettivo di aprire finalmente un confronto pubblico su una questione che da troppo tempo attende risposte.

«Sarà un’occasione importante per discutere con tutte le parti in causa — precisa Grossi – associazioni sportive, cittadini, istituzioni e Amministrazione — di progetti, criticità e prospettive di sviluppo del settore sportivo cittadino.

Il tema dello sport non riguarda solo gli impianti o le società, ma tocca da vicino la qualità della vita e la coesione della nostra comunità: affrontarlo con serietà significa occuparsi del futuro stesso della nostra società civile».

@RIPRODUZIONE RISERVATA