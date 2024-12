Non si sono ancora spenti gli echi delle critiche espresse dai gruppi di opposizione sul rimpasto, motivato dalla sindaca Frontini con la volontà di dare nuovo slancio all’azione amministrativa, che la lente di ingrandimento della minoranza è già pronta a focalizzarsi su alcune situazioni specifiche. Una delle quali, già nella seduta di giovedì, è stata accennata da Andrea Micci della Lega, che si è riservato di tornarci sopra successivamente: la presunta incompatibilità di Massimiliano Urbani. Il neo consigliere, noto ai viterbesi come Mammorappo, è subentrato in consiglio al posto di Rosanna Giliberto “promossa” ad assessore ai Servizi sociali ed Educazione. Al di fuori del Palazzo, Urbani è dipendente della società Francigena, partecipata al 100% del Comune, che gestisce il trasporto pubblico e scolastico, parcheggi e farmacie comunali. Una situazione che, secondo alcuni, potrebbe raffigurarsi come conflitto di interessi e pertanto in odore di incompatibilità. Non sembra però che il ruolo da consigliere di Urbani sia in bilico. Prima di sedersi negli scranni di maggioranza, lo stesso diretto interessato si sarebbe informato in merito al fine di accertare la regolarità del suo incarico in consiglio. Urbani è impiegato nella Francigena come autista, non ricopre alcuna posizione decisionale pertanto non sembra sussistere incompatibilità con un incarico pubblico, né conflitto di interessi. Per una questione di opportunità politica, l’unica “accortezza” sarà quella di uscire dall’aula, quando in consiglio saranno affrontate questioni inerenti la società per cui lavora. L’altra questione che ha sollevato qualche perplessità riguarda Rosanna Giliberto. La neo assessora, infatti, è in attesa di ricevere la designazione come dirigente scolastica presso un istituto di Cuneo avendo vinto un concorso, organizzato dalla Regione Piemonte, a cui aveva partecipato nel 2017. Al di là del fatto che potrebbe richiedere un periodo di aspettativa per il tempo del mandato amministrativo, la neo titolare dei Servizi sociali durante questo mese di ottobre ha in programma di partecipare a un concorso, promosso dalla Regione Lazio, sempre per il ruolo di preside ma in questo caso destinataria di un incarico presso istituti scolastici più vicini a Viterbo.