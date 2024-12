Il nome del candidato sindaco del centrodestra non è uscito dal tavolo nazionale che si è riunito oggi, ma una novità è emersa sicuramente. Ossia che nella contrapposizione tra il sindaco uscente della Lega Ernesto Tedesco ed il candidato da settimane ormai di Forza Italia Paolo Poletti, Fratelli d’Italia ha rotto gli indugi andando a rivendicare il suo candidato e mettendo sul tavolo il nome di Massimiliano Grasso.

LA RIUNIONE C’era attesa attorno al vertice di questa mattina, con Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia che, in vista delle prossime amministrative e con l’obiettivo di presentarsi uniti alle urne, hanno alzato il livello della discussione, portando il “caso Civitavecchia” al tavolo nazionale. E così alla presenza tra gli altri di Claudio Fazzone e Maurizio Gasparri per gli azzurri, Davide Bordoni, Angelo Valeriani, Stefano Locatelli e Roberto Calderoli per la Lega; Marco Silvestroni e Giovanni Donzelli per Fratelli d’Italia, Regino Brachetti per l’Udc, Marco Di Stefano per Noi Moderati, si è discusso di come arrivare alle prossime elezioni amministrative.

GIOVANNI DONZELLI FDI (IMAGOECONOMICA)

L’obiettivo resta quello manifestato in più occasioni, ossia l’unità del centrodestra. La Lega ha giustamente rivendicato il suo sindaco uscente, Ernesto Tedesco, con Fazzone che ha respinto assolutamente questa ipotesi, ribadendo di nuovo il pieno sostegno al generale Paolo Poletti.

In questo braccio di ferro si è inserito quindi il partito di Giorgia Meloni proponendo il proprio candidato, Massimiliano Grasso, unico nome di FdI portato al tavolo nazionale. Tramontata una eventuale ipotesi De Sio, con l’ex sindaco che ha fatto già un passo indietro ufficiale nei giorni scorsi e che comunque, come sottolineato da Silvestroni stesso, non è stato considerato da FdI non essendo un esponente o un iscritto del partito.

GLI ESITI Il tavolo, sempre a livello nazionale, si è quindi aggiornato - anche se non è ancora stata calendarizzata la data per la nuova riunione - per cercare di trovare la giusta convergenza su un unico candidato sindaco da presentare agli elettori come esponente del centrodestra unito.

