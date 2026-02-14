CIVITAVECCHIA – «La decisione del Comune di Civitavecchia di aderire al Consorzio Industriale del Lazio è una buona notizia».

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca che prosegue: «Significa – dice – scegliere di dotarsi di uno strumento in più per sostenere le imprese, creare nuove opportunità e rafforzare la vocazione produttiva della città. Civitavecchia ha un ruolo centrale nello sviluppo economico del Lazio. Oggi servono scelte concrete, tempi certi e una direzione chiara. L’ingresso nel Consorzio va in questa direzione e permette di lavorare con maggiore efficacia sulle aree industriali, sull’attrazione di investimenti e sul rilancio dell’occupazione».

Secondo il presidente Rocca «in questo percorso è stato applicato il metodo che abbiamo portato al governo della Regione Lazio: ascolto, confronto con tutti gli attori in campo e dialogo costante, a cominciare dalle amministrazioni locali. È così che si costruiscono soluzioni solide, mettendo al centro i territori e non imponendo decisioni dall’alto. Voglio rivolgere un ringraziamento sincero a Roberta Angelilli per il lavoro portato avanti, sia come vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione, sia come commissario di Governo per l’area di Civitavecchia. Ha seguito questo passaggio con serietà e determinazione, contribuendo a creare le condizioni per arrivare a una scelta condivisa. La Regione – conclude Rocca – continuerà a fare la propria parte, con spirito di collaborazione e con un obiettivo chiaro: dare a Civitavecchia strumenti concreti per crescere e offrire nuove prospettive di lavoro e sviluppo alle famiglie e alle imprese del territorio».

