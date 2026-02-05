SANTA MARINELLA – Si è svolto nella giornata di oggi l’incontro tra i segretari provinciali dei partiti della coalizione di centrodestra per avviare la costruzione di una proposta condivisa in vista del governo della città di Santa Marinella. Un primo passaggio politico che, pur facendo emergere sensibilità e posizioni differenti, viene letto come parte di un percorso ancora in evoluzione.

Nel comunicato congiunto, i firmatari Marco Silvestroni, Alessandro Battilocchio, Angelo Valeriani e Paolo Toppi danno conto delle linee emerse nel confronto. In particolare, Noi Moderati ha ribadito con chiarezza la propria posizione: «Abbiamo confermato la volontà di indicare un nostro candidato nella figura dell’ex senatrice Maria Rosaria Rossi», si legge nella nota sottoscritta dai rappresentanti del centrodestra.

Sul fronte di Forza Italia, viene riaffermata la disponibilità alla ricandidatura di Domenico Fiorelli. Una scelta che poggia sull’esperienza amministrativa maturata e sul lavoro svolto negli anni sul territorio. «Forza Italia ha confermato la propria linea politica, rivendicando il valore dell’esperienza, della capacità amministrativa e dell’impegno portato avanti a Santa Marinella, restando al tempo stesso aperta al dialogo sul progetto programmatico e al coinvolgimento delle realtà civiche locali», sottolineano i firmatari.

La Lega ha invece richiamato l’esigenza di un percorso unitario: «È stata evidenziata la necessità di arrivare a una candidatura condivisa, frutto di un cammino comune che sappia tenere insieme le forze politiche e civiche presenti sul territorio», spiegano Silvestroni, Battilocchio, Valeriani e Toppi.

Più netta la posizione di Fratelli d’Italia, che ha posto al centro il tema del rinnovamento. «È stata sottolineata la necessità di individuare una figura capace di rispondere alle aspettative dei cittadini, dando un segnale chiaro di discontinuità, e che il candidato sindaco sia espressione riconoscibile di uno dei partiti del centrodestra», si legge ancora nel documento.

In chiusura, la coalizione ribadisce la volontà di proseguire il confronto a livello locale: «Riteniamo che il dialogo politico debba continuare sul territorio, affinché i rappresentanti dei partiti possano giungere a una sintesi condivisa per Santa Marinella», concludono i firmatari, lasciando aperto il cantiere politico in vista delle prossime scadenze elettorali.