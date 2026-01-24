«È assurdo e inaccettabile che anni di storia di Montefiascone siano stati sfregiati in questo modo. La Cassia Romana e la Via Francigena non sono un cantiere qualunque, ma un patrimonio identitario che andava tutelato con la massima attenzione. Ha fatto bene il circolo di Forza Italia, in particolare il consigliere comunale Paolo Manzi (fi), e il circolo di Fratelli d’Italia a contestare con forza e a sollevare una situazione così grave e incresciosa. Chiediamo chiarezza immediata su autorizzazioni, controlli e responsabilità: l’amministrazione comunale deve spiegare come sia stato possibile permettere un intervento di tale portata senza vigilanza. Montefiascone merita rispetto, non superficialità». Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.