CIVITAVECHCIA – In meno di una settimana la campagna nazionale “Un Gemellaggio per Gaza”, promossa dai Giovani democratici, ha raccolto decine e decine di adesioni in tutta Italia.

«Ringraziamo non solo la maggior parte dei circoli del Partito Democratico e dei Giovani Democratici del Lazio, ma anche le federazioni provinciali e intere federazioni regionali che hanno scelto di sostenere con convinzione questa proposta di pace e solidarietà» hanno spiegato, citando alcuni aderenti: la Federazione GD Roma e GD Provincia di Roma, i GD Toscana, i GD Lombardia, i GD Emilia-Romagna, i GD Sicilia, i GD Sardegna ed i GD Abruzzo, che hanno deciso con chiarezza da che parte stare: dalla parte del popolo di Gaza.

«La campagna ha già suscitato attenzione e sensibilità anche all’interno della Segreteria nazionale del Partito Democratico, segno della rilevanza di questa iniziativa e della forza di una mobilitazione che nasce dal basso ma che è destinata a crescere ancora – hanno aggiunto – eppure, mentre celebriamo questo grande gesto collettivo, non possiamo ignorare la realtà drammatica che vive ogni giorno la popolazione di Gaza. I bambini continuano a morire di fame, privati dei beni essenziali, mentre Israele perpetua un violento genocidio nei confronti del popolo palestinese. Grazie alla spinta della nostra campagna, in decine di comuni italiani è già in discussione la mozione di gemellaggio con Gaza City: un atto simbolico, ma concreto, di vicinanza e solidarietà. E Civitavecchia non è rimasta a guardare. Come Giovani Democratici di Civitavecchia abbiamo protocollato ufficialmente, presso gli uffici del Comune e ai sensi del regolamento vigente, la richiesta di gemellaggio con Gaza City. Siamo certi che anche a Civitavecchia la nostra amministrazione raccoglierà questo importante testimone, come già confermato da tutte le forze della maggioranza che hanno sottoscritto la nostra richiesta iniziale, presentata circa dieci giorni fa. La nostra campagna non si ferma – hanno concluso -continueremo a batterci, con determinazione e con passione, al fianco del popolo palestinese in lotta, affinché giustizia e libertà possano finalmente prevalere».