Non è una manifestazione contro ma per far vedere che esiste anche un altro mondo». Massimo Erbetti, coordinatore provinciale M5s, tiene a sgomberare il campo da retro pensieri nel presentare l’evento “ArcobaleniAmo di diritti”, organizzato dai pentastellati per il 22 settembre al teatro San Leonardo.

Anche se poi però spiega che la scelta di Viterbo come luogo dell’iniziativa non è casuale «perché in concomitanza con un evento totalmente a rovescio rispetto a quello che facciamo noi». L'evento “a rovescio” è quello che si terrà qualche giorno prima e che vedrà il generale, ed eurodeputato, Vannacci in città. E la comunità pentastellata si mobilita come risposta «al montare della marea nera» nel capoluogo viterbese.

«Abbiamo sentito la necessità, in questo periodo storico che stiamo vivendo, di parlare di diritti. Sembra si stia tornando indietro, si giudicano le persone in base al colore della pelle o alle preferenze affettive. Per questo il Movimento ritiene importante raccontare cosa ha fatto, sta facendo e farà in tema di diritti» argomenta.

La giornata del 22 settembre sarà articolata in due sessioni. In quella mattutina, dalle 10 alle 12.30, spazio alle associazioni Lgbt+ le cui istanze e osservazioni saranno poi inserite «nel quaderno degli attori, un documento - spiega Erbetti - in cui vengono raccolte le proposte provenienti da esterni che saranno poi discusse dal movimento e, se ritenute in linea, entreranno a far parte del nostro programma politico». Sono già confermate le presenze dell’europarlamentare Carolina Morace e di Alessandra Maiorino, vice capogruppo M5s al Senato, che interverranno poi anche nel pomeriggio, insieme agli esponenti 5 stelle della legislatura attuale e degli ultimi 15 anni per illustrare le politiche in materia di diritti portate avanti dal movimento.

In particolare nella sessione pomeridiana si farà il punto sullo stato dell'arte sui diritti civili e Lgbt+, sul viaggio andata e ritorno dal presente al passato dell’impegno 5s sui diritti e sulla cronistoria del lavoro politico dei 5 stelle su tale tematica. Hanno risposto presente a partecipare il 22 settembre all’evento di Viterbo anche: Paola Taverna, Vicepresidente vicario M5s, Stefano Patuanelli, capogruppo al Senato, Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera dei deputati, Gilda Sportiello, parlamentare M5s, i consiglieri regionali Lazio Adriano Zuccalà e Valerio Novelli, Luca Trapanese, assessore al Welfare del comune di Napoli, Alberto Airola, già senatore M5s, Silvia Chimienti, già parlamentare, e le già consigliere alla Regione Lazio Silvana Denicolò e Gaia Pernarella. L’iniziativa sarà moderata da Erbetti e da Massimiliano Gualdi del coordinamento M5s-Lgbt.

Gualdi racconta che l’iniziativa ‘ArcobaleniAmo’ «nasce da un evento tenuto a Napoli che ha portato consapevolezza nei 5 stelle sulla tematica dei diritti».

Il 22 settembre a Viterbo il movimento Lgbt+ sarà presente con 10 associazioni nazionali e 3 locali e la partecipazione di Franco Grillini.

«L'iniziativa viterbese - prosegue - è nata su input del M5s e delle associazioni come risposta alla notizia dell’arrivo di Vannacci. Viterbo merita colori non di essere dipinta con il solito nero. E vedere in città la vicaria Taverna e altri membri del parlamento è per noi motivo di speranza. Le diversità sono ricchezza e patrimonio di tutta l’umanità» conclude Massimiliano Gualdi.

E Massimo Erbetti chiosa: «C’è un mondo diverso che si apre a tutti. Non vogliamo che passi il messaggio che Viterbo sia di un solo colore, troppo scuro per noi M5S