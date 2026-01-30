MONTEFIASCONE – «L’approvazione dello stanziamento di quasi 1,9 milioni di euro destinati alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico della provincia di Viterbo rappresenta un risultato di grande rilievo per il nostro territorio e, in particolare, per la città di Montefiascone, che potrà beneficiare di risorse importanti per l’ex carcere cittadino». Lo dichiara Mirko Zuffi, presidente del Circolo Fratelli d’Italia Montefiascone, che esprime soddisfazione per il via libera del Consiglio Superiore dei Beni Culturali agli investimenti previsti nel triennio 2025–2027. «Desidero rivolgere un sentito ringraziamento all’onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera, per il lavoro determinante svolto a sostegno della Tuscia e dei suoi comuni. Un impegno politico serio e costante che ha consentito di portare risorse reali anche a Montefiascone».

«Un ringraziamento altrettanto doveroso – prosegue Zuffi – va al Governo Meloni e al ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ancora una volta hanno dimostrato attenzione concreta verso i territori, riconoscendo il valore storico, culturale e identitario dei nostri beni culturali». «Il finanziamento destinato all’ex carcere di Montefiascone non è soltanto un intervento strutturale, ma rappresenta un segnale politico chiaro: quando esiste una filiera istituzionale e governativa coesa, capace di dialogare tra livello locale e nazionale, i risultati arrivano». «In vista delle elezioni comunali del 2027, questo è il modello che riteniamo necessario per il futuro della nostra città: una guida amministrativa in grado di costruire rapporti solidi con il Governo e con il Parlamento, per programmare sviluppo e restituire centralità a Montefiascone». «Fratelli d’Italia – conclude Zuffi – continuerà a lavorare con responsabilità e visione, mettendo al centro il territorio, la valorizzazione del patrimonio e l’interesse della comunità».

