CIVITAVECCHIA – «Con soddisfazione saluto la nomina di Roberta Angelilli, vice presidente della Regione Lazio, a Commissario governativo per il phase out a Civitavecchia. Roberta conosce molto bene la situazione e sta già seguendo da anni, con competenza, la questione». Lo afferma l’onorevole Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e primo firmatario della legge che ha istituito il Commissario governativo per la transizione energetica e lo sviluppo a Civitavecchia.

«Con una norma a mia firma, divenuta legge dello Stato, è stata istituita la figura del Commissario ad hoc su Civitavecchia che avrà il compito di accelerare e coordinare, in sinergia con gli altri attori istituzionali, l’impostazione delle dinamiche di sviluppo e le procedure per la realizzazione dei progetti di transizione. Un’attenzione specifica – ha aggiunto – che pone la questione Civitavecchia tra i temi al centro dell’agenda del Paese, attraverso uno specifico Commissario di Governo. Una centralità confermata anche dall’istituzione del Comitato interministeriale specifico su Civitavecchia (previsto in altra norma, a mia firma, con il collega Mauro D’Attis) che sta valutando i 52 progetti ufficialmente presentati al MIMIT: per realizzare quelli fattibili e compatibili, oggi abbiamo un importante strumento in più con il Commissario di Governo. Le condizioni di cornice per il salto di qualità – ha concluso Battilocchio – ci sono tutte e sono certo che Civitavecchia e il comprensorio saranno all’altezza di questa fase».