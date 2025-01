Grande affluenza al gazebo che è stato organizzato da Fratelli d’Italia a Pratogiardino.

Un’iniziativa per dire “Basta aggressioni contro le forze dell’ordine”.

Questo il titolo della campagna lanciata a livello nazionale dal Governo Meloni lo scorso 15 gennaio.

La petizione, che è stata avviata per ribadire il sostegno agli uomini e alle donne in divisa in seguito ai ripetuti attacchi che hanno subito, sostiene le proposte di Fratelli d’Italia relative all’inasprimento delle pene per resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale; promuove la creazione del reato di rivolta in carcere e l’implementazione degli strumenti di difesa e tutela legale.

«La fiducia degli italiani nei confronti delle forze dell’ordine è inossidabile», sottolineano dal partito.

Finora, in tutta Italia, sono state raccolte oltre centomila firme.

«Il successo della petizione - aggiungono - è l’ennesima dimostrazione di affetto nei confronti degli agenti che garantiscono la sicurezza dei territori e dei cittadini. Fratelli d’Italia e gli italiani - concludono - stanno dalla parte delle forze dell’ordine».

All’iniziativa hanno preso parte, tra gli altri, il deputato Mauro Rotelli, l’europarlamentare Antonella Sberna, il coordinatore provinciale Massimo Giampieri, il responsabile del dipartimento regionale del Turismo, Marco De Carolis, i consiglieri comunali Laura Allegrini, Gianluca Grancini e Matteo Achilli, e il presidente di Gioventù nazionale Riccardo Ponzio.”