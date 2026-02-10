ALLUMIERE – Si terrà domani alle 17.30, presso l’Auditorium comunale di Allumiere, l’assemblea generale promossa dal Partito Democratico, un incontro informativo e di confronto aperto a tutta la cittadinanza con l’obiettivo di fare chiarezza sull’attuale fase politica e amministrativa che il paese sta attraversando e di aprire un dialogo diretto con la comunità locale.

L’iniziativa nasce dalla volontà di creare uno spazio pubblico di dialogo, partecipazione e trasparenza, in un momento particolarmente delicato per la vita istituzionale di Allumiere, segnato da tensioni politiche, passaggi amministrativi complessi e da un clima che rende necessario un maggiore coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali. L’assemblea vuole essere non solo un’occasione di informazione, ma anche un momento di ascolto attivo delle esigenze, delle preoccupazioni e delle proposte che arrivano dal territorio. Al centro del dibattito ci saranno temi di stretta attualità che stanno animando il confronto politico locale: dalle dimissioni e dalle procedure di revoca che hanno caratterizzato le ultime settimane, alla situazione politica attuale in Consiglio comunale, fino all’analisi del bilancio comunale e allo stato di avanzamento dei progetti in corso. Un focus particolare sarà dedicato alle opere pubbliche, ai servizi essenziali, alle prospettive di sviluppo del territorio e alle scelte strategiche che potrebbero incidere sul futuro di Allumiere nei prossimi anni.

All’assemblea interverranno i consiglieri di opposizione del Pd Nicol Frezza e Enrico Fracassa; con loro i consiglieri regonali Michela Califano, Emiliano Minnucci e l’ex sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei, che porteranno il loro contributo istituzionale e politico, offrendo un quadro complessivo della situazione e illustrando le posizioni del Partito Democratico sui principali nodi aperti. I relatori saranno chiamati non solo a presentare dati e valutazioni, ma anche a confrontarsi con le domande e le sollecitazioni che arriveranno dal pubblico.

È previsto uno spazio dedicato agli interventi liberi pensato per favorire il coinvolgimento diretto dei cittadini e raccogliere osservazioni, crititiche costruttive e proposte concrete. L’assemblea vuole così configurarsi come un vero momento di partecipazione civica, in cui la comunità possa sentirsi parte attiva del dibattito pubblico e delle scelte che riguardano il presente e il futuro del paese. L’incontro rappresenta un’occasione importante per rafforzare il rapporto tra istituzioni, forze politiche e cittadinanza, in un’ottica di maggiore trasparenza, responsabilità e condivisione. “Prendi parte, la tua voce conta” è l’invito lanciato dagli organizzatori, a sottolineare come il contributo di ciascun cittadino sia fondamentale per costruire un percorso politico e amministrativo più partecipato, consapevole e vicino ai bisogni reali della comunità di Allumiere.