Il consigliere comunale Andrea Micci, segretario provinciale della Lega di Viterbo, nominato nel comitato regionale Anci Lazio. «Ringrazio il coordinatore regionale Davide Bordoni e il sottosegretario Claudio Durigon per avermi indicato per questo incarico in Anci - commenta Micci - una realtà che è oramai un riferimento imprescindibile per i Comuni italiani. Proprio per questo, il ruolo che mi appresto ad assumere non solo mi gratifica, ma mi dà soprattutto l’opportunità di calarmi in maniera ancora più approfondita e completa nei molteplici e sempre più complessi aspetti dell’attività amministrativa degli enti locali. Sarà per me un’esperienza certamente valida di crescita politica e professionale, nella quale mi impegnerò con la massima energia per portare il mio contributo nell’ambito del ruolo che mi è stato assegnato».