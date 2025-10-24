Nel corso della riunione del consiglio direttivo di Anci Lazio, svoltasi mercoledì scorso, al consigliere comunale di Viterbo Alvaro Ricci, capogruppo del Partito democratico, è stata conferita la delega per i rapporti con l’Università della Tuscia. L’incarico prevede il coordinamento e la promozione delle relazioni tra l’associazione dei Comuni del Lazio e l’ateneo viterbese, con l’obiettivo di favorire sinergie e progetti condivisi tra il mondo accademico e le amministrazioni locali. Il gruppo consiliare del Pd di Viterbo esprime soddisfazione per la nomina definendola «un riconoscimento significativo per l’impegno e la competenza del nostro capogruppo».

«Siamo certi – continuano i consiglieri Dem – che Alvaro Ricci, grazie alla sua profonda conoscenza delle dinamiche istituzionali e del tessuto locale, saprà interpretare al meglio questo ruolo. Il suo compito sarà essenziale per rafforzare la sinergia tra i Comuni del Lazio, rappresentati da Anci, e il nostro mondo accademico, favorendo progetti e iniziative congiunte». Per il vicepresidente del consiglio regionale, Enrico Panunzi, si tratta di «un riconoscimento meritato, che valorizza il suo impegno e la sua competenza nel promuovere il dialogo tra le istituzioni e il mondo accademico».